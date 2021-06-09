Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda F Grubunda Portekiz - Fransa karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Portekiz - Fransa maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 PORTEKİZ - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

Portekiz ile Fransa arasında oynanacak olan EURO 2020 F Grubu maçı 23 Haziran Çarşamba günü Puskas Arena Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

EURO 2020 PORTEKİZ - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 PORTEKİZ - FRANSA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Portekiz - Fransa maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek . TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EURO 2020 PORTEKİZ - FRANSA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ