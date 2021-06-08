Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda B Grubunda Rusya- Danimarka karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: Rusya- Danimarka maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyorlar.

EURO 2020 : FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

Rusya ile Danimarka arasında oynanacak olan EURO 2020 B Grubu maçı 21 Haziran Pazartesi günü Parken Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak.

EURO 2020: FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE

FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Rusya- Danimarka maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FİNLANDİYA– BELÇİKA MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ