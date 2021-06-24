EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Belçika ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Euro 2020 son 16 Turu: Belçika – Portekiz maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SON 16 TURU: BELÇİKA – PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 son 16 Turu maçında Belçika ile Portekiz, 27 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22..00'da başlayacak olan mücadele İspanya’nın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 SON 16 TURU: BELÇİKA – PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

BELÇİKA – PORTEKİZ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BELÇİKA – PORTEKİZ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ