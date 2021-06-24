Euro 2020 son 16 Turu: Fransa 1–1 İsviçre maç özeti izle | İsviçre, penaltı atışlarıyla Fransa'yı devirdi
EURO 2020 son 16 Turu maçında Fransa – İsviçre karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta İsviçre, seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son penaltı atışını kaçıran Fransız yıldız Mbappe ise maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anlar yaşatan mücadelede İsviçre, penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükseldi.
EURO 2020 FRANSA İSVİÇRE MAÇ ÖZETİ
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan maçın 15. dakikada İsviçre golü buldu. Steven Zuber, sol kanattan yaptığı ortada Haris Seferovic'i topla buluşturdu. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Seferovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
53. dakikada İsviçre, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. 55. dakikada topun başına geçen Ricardo Rodriguez'in kullandığı penaltıda kaleci Hugo Lloris gole izin vermedi.
PENALTI KAÇTI, FRANSA ÜST ÜSTE GOLLER BULDU
57. dakikada Fransa eşitliği sağladı. Kylian Mbappe'den aldığı pasla ceza alanına giren Karim Benzema, topu filelere gönderdi: 1-1.
59. dakikada Fransa üstünlüğü yakaladı. Kale sahasında Antoine Griezmann'ın vuruşunda kaleci Yann Sommer'in müdahale ettiği topu tamamlayan Benzema, maçta ikinci, EURO 2020'de ise 4. golünü atarak takımını 2-1 öne taşıdı.
75. dakikada Fransız yıldız Paul Pogba, yaklaşık 25 metreden kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi.
İSVİÇRE GERİ DÖNDÜ
81. dakikada İsviçre, Seferovic'in ikinci golüyle umutlandı. Sağ kanattan Kevin Mbabu'nun ortaladığı topu kale alanında kafayla ağlara yollayan Seferovic, farkı bire indirdi: 3-2.
90. dakikada İsviçre beraberlik golünü kaydetti. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturan Mario Gavranovic, skoru 3-3 yaptı.
Müsabakanın normal süresi ile uzatma devreleri 3-3 sona erdi ve penaltı vuruşlarına geçildi.
İSVİÇRE PENALTILARDA HATA YAPMADI
İsviçre'de Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas ve Mehmedi penaltı atışlarını gole çevirdi.
MBAPPE FRANSA'NIN KADERİNİ ÇİZDİ
Fransa'da Pogba, Giroud, Thuram ve Kimpembe penaltılarda gol sevinci yaşadı, Mbappe ise fileleri havalandıramadı.
Penaltı atışlarında Fransa'ya 5-4 üstünlük kuran İsviçre, şampiyonada ilk kez çeyrek finale yükseldi.
İSVİÇRE'NİN RAKİBİ İSPANYA
İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.