Euro 2020 son 16 Turu: Fransa 1–1 İsviçre maç özeti izle | İsviçre, penaltı atışlarıyla Fransa'yı devirdi

Kovid-19'a karşı aşılamada yeni dönem başlıyor: Aşı insanlara gidecek, ikinci dozlar beklenmeden yapılacak! İşte yeni takvimin tüm ayrıntıları...

Bebeğinin yanında dehşeti yaşattı: Kafede eşine bardak ve bıçakla saldıran şahıs müşteriler tarafından böyle dövüldü...