EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Fransa ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Euro 2020 son 16 Turu: Fransa – İsviçre maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SON 16 TURU: FRANSA – İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 son 16 Turu maçında Fransa ile İsviçre , 28 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak olan mücadele Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Ulusal Arena Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 SON 16 TURU: FRANSA – İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

FRANSA – İSVİÇRE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FRANSA – İSVİÇRE MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ