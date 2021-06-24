EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Galler ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçı izlemek için Euro 2020 son 16 Turu: Galler - Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SON 16 TURU: GALLER - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 son 16 Turu maçında Galler ile Danimarka 26 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan mücadelede Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruyff Arena Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 SON 16 TURU: GALLER - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 SON 16 TURU: GALLER - DANİMARKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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