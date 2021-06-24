Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan korkutan açıklama: BioNTech aşısının gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler varTüyler ürperten vahşet: 'Karıma tecavüz etti' deyip öldürdü... Yetmedi cesedin kafasını koparıp top gibi oynadı!Euro 2020 son 16 Turu: İsveç – Ukrayna maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 24 Haziran Perşembe puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ekipler seferber oldu! İstanbul'da müsilajla mücadele tam gaz sürüyorEuro 2020 son 16 Turu: İngiltere – Almanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Pandemi fırsata çevrildi! Eğitime dev destek! Tuzla Belediyesi’nden 76 milyonluk katkıBerk Cankat senaristlere ateş püskürdü! "Yazmayın kardeşim"Euro 2020 son 16 Turu: Fransa – İsviçre maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Camide skandal taciz! İmam Kuran okutma bahanesiyle çocukları istismar etti, anlatılanlar kan dondurdu
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Euro 2020 son 16 Turu: Hırvatistan – İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2020 son 16 Turu: Hırvatistan – İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 son 16 Turu maçında Hırvatistan – İspanya karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda maç hakkında araştırma yapanlar Euro 2020 son 16 Turu: Hırvatistan – İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Euro 2020 son 16 Turu: Hırvatistan – İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Hırvatistan  ile  İspanya   karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maç hakkında bilgi sahibi olmak için Euro 2020 son 16 Turu: Hırvatistan – İspanya  maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte maç hakkında tüm detaylar... 

EURO 2020 SON 16 TURU: HIRVATİSTAN – İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 son 16 Turu maçında Hırvatistan ile İspanya, 28 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan mücadele  Danimarka’nın Kopenhag şehrindeki  Parken Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 NASIL İZLERİM?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT