EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Hollanda ile – Çekya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maç hakkında bilgi sahibi olmak için Euro 2020 son 16 Turu: Hollanda – Çekya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte maç hakkında tüm detaylar...

EURO 2020 SON 16 TURU: HOLLANDA – ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 son 16 Turu maçında Hollanda ile Çekya, 27 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak olan mücadele Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 NASIL İZLERİM?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.