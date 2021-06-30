EURO 2020 son 16 turu: İngiltere 2-0 Almanya maç özeti izle

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı dün akşam da devam etti. Şampiyonanın iki favori ismi İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. İki tarafın da kazanmaya yakın olduğu maçta gülen taraf ikinci yarıdaki golleri ile İngiltere oldu.

EURO 2020 İNGİLTERE - ALMANYA MAÇ ÖZETİ

İngiltere'nin Wembley stadında oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Shaw’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling’in dokunduğu top ağlarla buluştu ve takımı 1-0 öne geçti. Golden sonra baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86’da İngiltere durumu 2-0’a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi. Shaw’ın pasında sol kanatta topla buluşan Grealish, bekletmeden yaptığı ortada ceza sahası içi altıpasın hemen önünde Kane’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.