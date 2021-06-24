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Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020 son 16 Turu maçında İtalya - Avusturya karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda maç hakkında araştırma yapanlar Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 Turu heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda İtalya  ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler maçı izlemek için Euro 2020 son 16 Turu: İtalya - Avusturya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 SON 16 TURU: İTALYA – AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020 son 16 Turu maçında İtalya ile Avusturya, 26 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak olan mücadele İngiltere'nın başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT1-TRT 4K kanallarından ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 SON 16 TURU: İTALYA – AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE 

İTALYA – AVUSTURYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tayfun Altuntaş
Editör
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