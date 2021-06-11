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Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özeti

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020'nin açılış maçında turnuvanın favorileri arasında yer alan İtalya ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Euro 2020 : Türkiye 0-3 İtalya | Maç sonucu, özeti

UEFA'nın en prestijli organizasyonları arasında yer alan EURO 2020 için bekleyiş sona erdi. Turnuvada A Grubunda yer alan Türkiye A Milli Takımı açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.

İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında bugün Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan yarın TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ İLK 11'LERİ 

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

 

 

 

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