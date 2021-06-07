EURO 2020: Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Liglerin bitmesinin ardından EURO 2020 heyecanı yaşanacak. Turnuva A Grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

EURO 2020: TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasında UEFA UERO 2020 A Grubu ikinci maçı 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından ekranlara gelecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler arasındaki maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.