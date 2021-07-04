EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu EURO 2020'de kıran kıran çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu. Finale bir adım kala yarı finale yükselen 4 takım ve maç programlarını haberimizde bulabilirsiniz...

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EURO 2020'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale artık bir adım kala takımlar hata yapmak istemiyor. Çeyrek final eşleşmelerinden galip ayrılan 4 takım adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı final eşleşmeleri 6-7 temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte o 4 takımın eşleşmeleri: 6 temmuz 22:00 İtalya - İspanya 7 temmuz 22:00 İngiltere - Danimarka euro 2020