Yaz aylarında futbol heyecanı EURO 2020 ile devam ediyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından finale çıkmak için mücadele edecek 2 takım kaldı. Bu takımların içerisinde yer alan İngiltere ve Danimarka final maçında İtalya'nın Wembley'deki rakibi olabilmek için birbirlerine rakip olacaklar. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 YARI FİNAL: İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan yarı final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumunda oynanacak.

Zorlu müsabaka, TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Bu dev mücadele TRT 1'in internet yayını üzerinden de izlenebilecek.

EURO 2020 YARI FİNAL: İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ