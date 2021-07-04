Yaz aylarında futbol heyecanı EURO 2020 ile devam ediyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından finale çıkmak için mücadele edecek 4 takım kaldı. Bu takımların içerisinden İngiltere ve Danimarka karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar yaşatması beklenen yarı final maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar.

EURO 2020 YARI FİNAL: İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan yarı final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumundan oynanacak.

Zorlu müsabaka TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Bu dev mücadele TRT 1'in internet yayını üzerinden de maç izlenebilecek.

TRT 1 NASIL İZLERİM?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.