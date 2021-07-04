EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020'de çeyrek final maçları sona erdi ve heyecan yarı final müsabakaları ile devam edecek. Ukrayna'yı rahat geçen İngiltere ile Çekya'yı deviren Danimarka karşı karşıya gelecek. Peki EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Yaz aylarında futbol heyecanı EURO 2020 ile devam ediyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından finale çıkmak için mücadele edecek 4 takım kaldı. Bu takımların içerisinden İngiltere ve Danimarka karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar yaşatması beklenen yarı final maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler EURO 2020 yarı final: İngiltere - Danimarka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar.
EURO 2020 YARI FİNAL: İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan yarı final karşılaşması İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumundan oynanacak.
Zorlu müsabaka TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Bu dev mücadele TRT 1'in internet yayını üzerinden de maç izlenebilecek.
TRT 1 NASIL İZLERİM?
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.