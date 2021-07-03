EURO 2020 yarı final: İtalya 1-1 İspanya maç özeti izle | İtalya penaltı atışları sonucunda EURO 2020'de finale yükseldi.

Liglerin sona ermesinin ardından yaz aylarına renk katan EURO 2020'de grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final heyecanının sona ermesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü olmak için 4 takım kaldı. Bu takımlar arasında yer alan ve erken final olarak nitelendirilen yarı final maçında İtalya ve İspanya karşı karşıya geldi.

EURO 2020 YARI FİNAL: İTALYA 1-1 İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Maçın 25. dakikada gelişen İspanya atağında ceza alanında Mikel Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun rakiplerinin arasından yaptığı vuruşta, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

45. dakikada bu kez İtalya gole yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Lorenzo Insigne'nin pasıyla hareketlenen Emerson'un sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oyarzabal, pasını Sergio Busquets'a aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı içinden şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ciro Immobile'nin topla buluşmasını engellemek isteyen İspanya savunmasının müdahalesinde boşta kalan meşin yuvarlağı Federico Chiesa kontrol etti. Ceza alanına giren bu futbolcunun şık bir vuruşla uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu.

80. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Olmo ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Alvaro Morata, yerden bir vuruşla topu kaleci Donnarumma'nın sağından filelere gönderdi: 1-1.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. Fernando Torres'in turnuvalarda 5 golü bulunuyor.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR HEYECAN YARATTI

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İspanya'ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yazdırdı.

İTALYA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Turnuvanın diğer yarı final maçında bugün İngiltere ile Danimarka, Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.