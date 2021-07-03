Liglerin sona ermesinin ardından yaz aylarına renk katan EURO 2020'de grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final heyecanının sona ermesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü olmak için 4 takım kaldı. Bu takımlar arasında yer alan ve erken final olarak nitelendirilen yarı final maçında İtalya ve İspanya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar yaşatması beklenen yarı final maçını izlemek isteyen futbolseverler EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

EURO 2020 YARI FİNAL: İTALYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan zorlu müsabaka İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumunda oynanacak. Zorlu müsabaka TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Öte yandan maç, TRT 1'in internet yayını üzerinden de izlenebilecek.

EURO 2020 YARI FİNAL: İTALYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

İTALYA - İSPANYA MAÇI CANLI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İTALYA - İSPANYA MAÇI CANLI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ