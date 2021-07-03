Liglerin sona ermesinin ardından yaz aylarına renk katan EURO 2020'de grup maçlarının ardından son 16 turu, ve çeyrek final heyecanının sona ermesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü olmak için 4 takım kaldı. Bu takımlar arasında yer alan ve erken final olarak nitelendirilen yarı finalde İtalya ve İspanya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar yaşatması beklenen yarı final maçı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler EURO 2020 yarı final: İtalya - İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar.

EURO 2020 YARI FİNAL: İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasında oynanacak olan heyecan dolu maç, 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan zorlu müsabaka İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumundan oynanacak.

Zorlu müsabaka TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Öte yandan TRT 1'in internet yayını üzerinden de maç izlenebilecek.

TRT 1 NASIL İZLERİM?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.