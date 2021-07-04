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  3. EURO 2020'de Danimarka Çek Cumhuriyeti'ni tek farkla geçti

EURO 2020'de Danimarka Çek Cumhuriyeti'ni tek farkla geçti

EURO 2020'de Çek Cumhuriyeti ile Danimarka karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan Danimarka yarı Finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

EURO 2020'de Danimarka Çek Cumhuriyeti'ni tek farkla geçti

EURO 2020 çeyrek finali etabı geçildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan maçta DanimarkaÇek Cumhuriyeti'ne karşı sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Mücadelede Danimarka'nın golleri 5. dakikada T. Delaney ve 42. dakikada K. Dolber tarafından geldi. Çek Cumhuriyeti'nin tek golü ise P. Shick tarafından kaydedildi.

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