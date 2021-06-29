EURO 2020'de heyecan sürüyor. İşte bugünün maçları

Euro 2020'de bugün de kaldığı yerden devam ediyor. İşte bugün oynanacak maçlar hakkındaki önemli bilgiler ve kadro detayları....

19.00 İngiltere-Almanya

İngiltere oynadığı 3 maçta savunması ile dikkat çekiyor. Oynadığı futbol ile izleyenleri tatmin edememiş gibi görünse de kalesinde henüz hiç gol görmedi. Bu maçta nasıl bir performans ortaya koyacakları merala bekleniyor.

Almanya ise kötü başladığı turnuvada sonradan açıldı ve son 16 turuna kalmayı başardı. Çıkışını bu maçla birlikte sürdürmeyi isteyen panzerlerin bunu başarıp başaramayacağı bu akşam ortaya çıkacak.

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu maçla ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha bulunuyor. Almanya Wembley'de İngiltere'ye karşı oynadığı son yedi maçı kaybetmedi. Siyah beyazlı ekip burada en son 1975'de oynadığı hazırlık maçında İngiltere'ye mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler

İngiltere

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Almanya

Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

22.00 İsveç-Ukrayna

İsveç Slovakya ile Polonya'yı devirerek turnuvada dikkat çeken takımlardan biri olmayı başardı. Henüz Euro 2020'de mağlubiyeti bulunmayan takım bugünkü maçta da oldukça iddialı görünüyor.

Ukrayna turnuvada en iyi üçüncüler arasına girmiş ve son 16'ya kalmayı hak etmişti. Hücumdaki etkili isimleriyle tehlikeli olan Ukrayna İsveç engeli'ni de aşmayı planlıyor. Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç

Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Ukrayna

Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov