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EURO 2020'de heyecan sürüyor. İşte bugünün maçları

Avrupa Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. Grup aşamalarında takımlar şimdi aynı mücadeleyi çeyrek final yarışında sergiliyor. Çeyrek final biletleri bir bir tükenirken takımlar son 8 takım içerisine girmek için son kozlarını bugün oynayacak. Oynanacak 2 maçla birlikte çeyrek finale çıkacak takımlar tamamlanmış olacak. İşte bugünün maçları ve takımların muhtemel kadroları...

EURO 2020'de heyecan sürüyor. İşte bugünün maçları

Euro 2020'de bugün de kaldığı yerden devam ediyor. İşte bugün oynanacak maçlar hakkındaki önemli bilgiler ve kadro detayları....

19.00 İngiltere-Almanya

İngiltere oynadığı 3 maçta savunması ile dikkat çekiyor. Oynadığı futbol ile izleyenleri tatmin edememiş gibi görünse de kalesinde henüz hiç gol görmedi. Bu maçta nasıl bir performans ortaya koyacakları merala bekleniyor.

Almanya ise kötü başladığı turnuvada sonradan açıldı ve son 16 turuna kalmayı başardı. Çıkışını bu maçla birlikte sürdürmeyi isteyen panzerlerin bunu başarıp başaramayacağı bu akşam ortaya çıkacak. 

7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu maçla ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha bulunuyor. Almanya Wembley'de İngiltere'ye karşı oynadığı son yedi maçı kaybetmedi. Siyah beyazlı ekip burada en son 1975'de oynadığı hazırlık maçında İngiltere'ye mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler

İngiltere
Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Almanya
Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

22.00 İsveç-Ukrayna

İsveç Slovakya ile Polonya'yı devirerek turnuvada dikkat çeken takımlardan biri olmayı başardı. Henüz Euro 2020'de mağlubiyeti bulunmayan takım bugünkü maçta da oldukça iddialı görünüyor. 

Ukrayna turnuvada en iyi üçüncüler arasına girmiş ve son 16'ya kalmayı hak etmişti. Hücumdaki etkili isimleriyle tehlikeli olan Ukrayna İsveç engeli'ni de aşmayı planlıyor. Ukrayna'da sakatlığı bulunan Popov bu maçta oynayamayacak. Zubkov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

İsveç
Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Ukrayna
Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Bugünün EURO 2020 Maçları

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