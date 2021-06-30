EURO 2020'de ölüm grubu öldü! Hepsi elendi EURO 2020'de son heyecan dün akşam oynanan son 16 turu maçları ile devam etti. Almanya'nın İngiltere'ye 2-0 kaybetmesi sonucu ölüm grubu olarak adlandırılan F grubundan hiçbir takım çeyrek finale adını yazdırmayı başaramadı. Bu durum futbolseverler arasında "ölüm grubu öldü" esprilerine neden oldu.

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Avrupa Şampiyonası F grubunda mücadele eden Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan takımlarından hiçbiri çeyrek finale kalmayı başaramadı. Grup aşamasındaki mücadelelerde Macaristan sonuncu olarak elenmiş, diğer 3 takım adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Grubu üçüncü olarak tamamlayan son Avrupa şampiyonu Portekiz Belçika'ya 1-0 mağlup olarak son 16 turunda turnuvaya veda etti. Grup ikincisi Almanya ise İngiltere'ye 2-0'lık sonuçla elenerek çeyrek final bileti almayı başaramadı. F Grubu'nu 5 puanla lider bitiren son dünya şampiyonu Fransa da penaltılara kalınan maçta İsviçre'ye 5-4'lük skorla boyun eğdi. Böylelikle ölüm grubundan hiçbir takım turnuvanın çeyrek finaline gitmeye hak kazanamamış oldu. Euro2020