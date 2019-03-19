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Euro Bölgesi - Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

Euro Bölgesi - Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 3.7 düşmüş yıllık bazda bir değişim göstermemişti.

- Kapasite kullanımı Ocak ayında yüzde 4.7 düştü. Kapasite kullanımı Aralık ayında yüzde 1.9 düşmüştü.

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi Aralık ayında 17 milyar euro fazla vermişti.

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