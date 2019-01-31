Euro Bölgesi’inde Aralık ayında işsizlik yüzde 7.9 oldu

Euro Bölgesi işsizlik oranı Aralık ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 8.6'nın altında, yüzde 7.9 oldu.

Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin Aralık ayında işsizlik oranı ortalaması Aralık ayında yüzde 6.6 oldu.

Euro Bölgesi'nde en düşük işsizlik yüzde 2.1 ile Çek Cumhuriyeti'nde , ve yüzde 3.3 ile Almanya'da görüldü. En yüksek işsizlik oranları ise yüzde 18.6 ile Yunanistan'da ve yüzde 14.3 ile İspanya'da görüldü. AB üyesi devletlerin yıllık bazdqa işsizlik oranları, bir değişim göstermeyen Fransa hariç, tüm ülkelerde düştü.

DHA