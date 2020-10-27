euro - dolar kuru bugün ne kadar? 27 Ekim 2020

Haftanın ilk gününde 8 Lirayı aşan dolar kuru, Salı gününde de yükselişini sürdürüyor. Peki, 27 Ekim 2020 euro - dolar kuru bugün ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

EURO - DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 27 EKİM 2020

Türk Lirası karşısında önlenemez yükselişini sürdüren euro ve dolar kuru, haftanın ilk gününün ardından tarihi zirvesini yeniledi.

Bu sabah güne 8.0932 TL'den başlayan dolar, gün içinde yükselişine devam etti. Sürekli yükselmeye devam eden dolar, 8.1606 TL'ye tarihi zirvesini yeniledi. Dolar şu dakikalarda ise 8.15-8.16 seviyesinde seyrediyor.

Euro'da da rekor düzeyde artış var. 9.55 TL ile açılan euro 9.6362 TL'ye ulaşarak çift haneli seviyelere yaklaştı. Sterlin de TL karşısında zirve yaparak 10.6213 TL'ye kadar yükseldi.

ALTINDA YENİ REKOR

Dolar ve euro'nun yanı sıra altında da yükseliş sürüyor. Sene başından bu yana Türk lirası karşısında yüzde 134 değer kazanan altın, bugün şu dakikalarda gram altının fiyatı 498.874 TL'den işlem görüyor. 500 TL'ye yaklaşan altında, çeyrek altın 815 TL'den, yarım altın 1631 TL'den, tam altın 3 bin 263 TL'den alıcı buluyor.