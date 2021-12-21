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Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar söz konusu düşüşün nedenlerini araştırmaya başladılar. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü? sorularına haberimizde yanıt verdik.

Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında ve altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Söz konusu düşüşün ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında düşüşün nedenini araştırıyorlar. Peki Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü? İşte merak edilen soruların yanıtları... 

Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

EURO, DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR? ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Euro ve dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonra döviz cinsinden mevduatları olanların kur artışından etkilenmeyeceğini bu kişilerin kazancından oluşacak farkın hazine tarafından ödeneceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti. Döviz kurundaki düşüşe paralel olarak da altın fiyatları düşüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası şunları söyledi:

"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir: İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca, Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. 

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı’nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Euro, dolar neden düşüyor? Altın fiyatları neden düştü?

Tayfun Altuntaş
Editör
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