Eurocup’ta Türk takımları 3’te 2 yaptı
Eurocup'ta ikinci hafta Galatasaray ile Darüşşafaka galibiyet sevinci yaşarken, TOFAŞ ise mağlup oldu.
Eurocup'ta ikinci hafta Galatasaray ile Darüşşafaka galibiyet sevinci yaşarken, TOFAŞ ise mağlup oldu.
Eurocup'ta ikinci hafta karşılaşmaları tamamladı. Türk takımları bu hafta oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Galatasaray, D Grubu'nda Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u 92-79 mağlup ederek ikide iki yaptı. C Grubu'nda da Darüşşafaka, sahasında mücadele ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.
B Grubu'nda yer alan TOFAŞ ise Sırbistan deplasmanında Partizan'a 93-80 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT