Almanya'da yaşayan Türk uyruklu bir kişiye Eurojackpot'tan tam 95 milyonluk büyük ikramiye çıkınca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Eurojackpot kazanç sistemi nedir? EuroJackpot’un kazanları kimlerdir? İşte merak edilen detaylar...

EUROJACPOT KAZANÇ SİSTEMİ NEDİR?

Bahis için ödenecek kazançlar, ilgili ödül kategorisindeki esas piyango biletlerinin sayısına, ilgili ödül kategorisindeki kapanan bahislerin sayısına ve ödenecek ödemelere bağlıdır.

İlgili ödül kategorisindeki esas Piyango Biletlerinin Temel Piyango Operatörü veya iştiraklarının yanı sıra, ödül kategorisi 1 için Jackpot veya uygun olan ödül kategorisi 2 veya 3 için tahsis edilen toplam ödül miktarına bağlıdır. Kapsanan bahis kazançları, ilgili ödül kategorisinde geçerli olan Jackpot veya tahsis edilen toplam ödülün, ilgili ödül kategorisindeki Esas Piyango Biletlerinin toplamına ve ilgili ödül kategorisindeki kapsanan bahislerin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Daha sonra hesaplamaların ardından Ödül Kategorisi için Esas Piyango Operatörü web sitesinde yayınlanır.

Eurojackpot Nedir? Nasıl oynanır? Eurojackpot ne zaman çekilir? Hangi ülkelerde oynanıyor?

EUROJACPOT KAZANANLARI KİMLERDİR?

İlk defa Eurojackpot için en büyük jackpot rekoru 15 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi, talihli ise Çek Cumhuriyeti’nden bir kişi oldu ve 90 milyon Euro jackpotu kazandı.

Birden fazla oyuncunun aynı bölünmüş ikramiyeyi kazandığı ilk etkinlik 7 Ocak 2017’de düzenlendi. İlk kez, beş kişi (Almanya, Niedersachsen, Hessen, Danimarka’dan ve Hollanda’dan) 90.000.000,00 Euro’luk maksimum Jackpot çekilmediğinde bir hafta sonra 18.000.000.00 Euro kazandı. Bunu 10 Şubat’ta bir Macar oyuncunun ülkenin en büyük piyango ödülünü kazandığı bilinmektedir. Bu kez de Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşına tam 94.8 milyon Eurol'uk büyük ikramiye isabet etti.