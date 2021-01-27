Eurojackpot Nedir? Nasıl oynanır? Eurojackpot ne zaman çekilir? Hangi ülkelerde oynanıyor? Hangi ülkelerde oynanıyor? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son dakika haberiyle Eurojackpot'un son talihlisinin bir Türk vatandaşı olduğu duyurulunca merak konusu oldu. Almanya'da yaşayan Türk uyruklu bir kişiye Eurojackpot'tan büyük tam 95 milyonluk ikramiye çıktı. İşte merak edilen detaylar...

EUROJACKTPOT NEDİR?

Eurojackpot, 2012'nin Mart ayında kurulmuş bir Avrupa Piyangosu’dur. Eurojackpot piyangosu, uluslararası olma niteliğini taşımaktadır. Bu kapsamda, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,Danimarka, Estonya, Finlandinya, Almanya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, slovakya, Slovenya, İspanya, Polonya ülkelerinde hizmet vermektedir.

Jackpot 10.000.000 € ‘dan başlayarak, 90.000.000 €’ ya kadar çıkabilir. Eurojackpot oynamak satır başına 2 € ile başlanır. Birçok ülkede popüler olarak oynanmaktadır.

EUROJACKTPOT'TA ÖDÜLÜ KAZANMAK İÇİN 12 SEVİYE BULUNUR:

Piyango çekilişi her Cuma saat 21: 00’de Helsinki’de gerçekleşir . Kazanan piyango biletlerinin değerlendirilmesi için Almanya ve Danimarka’da gönderilir . Özel operatörlerde, çevrimiçi piyango sitelerinde Eurojackpot oynanabilmektedir. Ülkemizde oynanan ülkeler arasına dahil olmuştur.

EUROJACKTPOT ÇEKİLİŞİNE NASIL DAHİL OLUNUR?

Eurojackpot Piyango çekilişine katılmak için, oyuncular 1-50 arasında en az 5, 1-10 arasında ise 1 sayı seçmelidir.

EuroJackpot, DLTB tarafından ortaklaşa yürütülen, Avrupa piyangosu “Euro Jackpot” u esas alan bir Bookmaker oyunudur. Baz alınan Piyango çekilişi, genellikle her Cuma 21: 00’de yapılır.

Çekilişe son katılma süresi ise çekilişten 1 saat öncedir. Başlangıç olarak, 1,95 € standart bir bahis teklif edilecektir. Dinamik Jackpot’a dayanarak 3 aşama daha sunulmaktadır. Kazanma kombinasyonları ve ödemeleri, ilgili ödeme tablosuna göre yapılır. Katılımcılar, verilen butonlara tıklayarak rastgele sayıları hızlıca seçme seçeneğine sahiptir.

EUROJACKTPOT NASIL OYNANILIR?

Oyun yüklenirken sizin için otomatik bir rastgele seçim yapılacaktır. Seçilen numaralar oyundaki rengini belirlemektedir. Satır Ekle düğmesini kullanarak daha fazla bahis ekleyebilirsiniz. Daha fazla bahis, daha fazla şans anlamına gelir. Aynı zamanda dinamik Jackpot kaydırıcısını kullanarak bahis miktarlarında değişiklik yapabilir. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış bir durumdur.

Farklı ödüller için oynayacağınız bahis miktarını değiştirerek daha fazla kazanabilirsiniz. Bahis Miktarı ne kadar yüksek olursa kazancınız o kadar yüksek olur. Gelecekteki çekilişleri seçmek için ‘Çekiliş Seç’ butonundan ulaşabilirsiniz.

Seçilen çekiliş sayısı kadar çekiliş yapılacaktır. Onaylamadan önce bahsinizin detaylarını ekranda tüm ayrıntısıyla görebilirsiniz. Detayları gördükten sonra Bilet AL düğmesine tıklayarak bahsinizi onaylamış olursunuz.

Öte yandan sitesinde yer alan bahis geçmişi bölümünden eski oynanan tüm bahisler görüntüleme fırsatı sunmaktadır. Kazdığınız bahislerinize bu menüden bakabilir ve aynı bahsi tekrar yeni bahis oranıyla oynayabilirsiniz. Eurojackpot, oyunculara bedava bilet fırsatı da sunuyor. Son kullanım süresi olan bedava biletlerin, kullanım tarihinin geçmemesi gerekmektedir.