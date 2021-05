Euroleagu final four: Barcelona- AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi? Turkish Airlines Euroleagu Final Four yarı final maçında Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşı karşıya gelecek. Peki Euroleagu final four: Barcelona- AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleagu'de final four heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda normal sezonu birinci sırada tamamladıktan sonra play- off çeyrek finalinde Rus ekibi Zenit'i 3-2'lik seri sonucunda geçen Barcelona, Bayern Münih'i geçen AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler de Barcelona- AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar... EUROLEAGU FİNAL FOUR: BARCELONA- AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Turkish Airlines Euroleagu Final Four'da AX Armani Exchange Milan ile Barcelona arasındaki mücadele 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. Maç Lanxess Arena'da Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. BARCELONA- AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Barcelona - Ax Armani Exchange Milan maçı Bein Sport 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Haber: Tayfun Altuntaş THY Euroleague