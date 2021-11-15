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Anadolu Efes 88-69 Olympiakos | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 10. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Efes evinde Olympiakos'u konuk etti. Mücadele Anadolu Efes'in 88-69 üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes, böylelikle bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes 88-69 Olympiakos | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Olimpiakos'u ağırladı.

Anadolu Efes - Olympiakos karşılaşmasının ilk yarısı oldukça çekişmeli geçti. İlk çeyreği Yunan ekibi 25-23 önde kapatırken, devreye 44-44 eşitlikle girildi: 

Lacivert-beyazlılar üçüncü çeyrekte Moerman'ın katkısıyla farkı 7 sayıya kadar çıkarırken, son on dakika 68-66 üstünlükle girdi.

Maçın son çeyreğine etkili başlayan Anadolu Efes, 11-0'lık seriyle farkı çift hanelere çekti. Rakibine sadece 3 sayı izni veren Ergin Ataman'ın ekibi maçı 88-69 kazandı.

Efes, son karşılaşmasında ALBA Berlin'i 27 sayı farkla yenmişti. 

Temsilcimizde Rodrigue Beaubois 29, Vasilije Micic 19, Shane Larkin 10 sayıyla oynadı. Olimpiakos'ta ise Sasha Vezenkov 17, Moustapha Fall 15 sayı üretti.

Günün diğer maçında Unics Kazan, haftaya lider giren Olimpia Milano'yu devirdi. Ev sahibi takım farkı bir ara 35 sayıya çıkardığı maçı 97-71 kazandı. Zenit ise konuk ettiği ALBA Berlin'i 75-66 yendi.

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