Euroleague Final Four 2022: Anadolu Efes - Olympiakos maçı canlı izle | Anadolu Efes - Olympiakos maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linki

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 6.sırada bitirdikten sonra Olimpia Milano'yu 3-1'lik seri sonunda eleyerek Final Four'a yükselen temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos ile finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz bu sezon da kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor. Söz konusu mücadeleyi izlemek isteyenler için Anadolu Efes - Olympiakos maçı canlı izle | Anadolu Efes - Olympiakos maçı Bein Sports Haber canlı yayın izle linki haberimizde...

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de Anadolu Efes ile Yunan ekibi Olympiakos arasındaki maç, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Stark Arena’da oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı Borys Ryzhyk, Olegler Latisevler, Gytis Vılıus hakem üçlüsü yönetiyor.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki maç, Bein Sports Haber kanalından şifresiz, Bein Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde Real Madrid - Barcelona maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz maçı kaybederse 3. maçına çıkacak.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE LİNKİ