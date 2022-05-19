Euroleague Final Four 2022: Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 6.sırada bitirdikten sonra Olimpia Milano'yu 3-1'lik seri sonunda eleyerek Final Four'a yükselen temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos ile finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğu elde eden temsilcimiz bu sezon da kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor. Söz konusu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

EUROLEAGUE FİNAL FOUR 2022: ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022'de Anadolu Efes ile Yunan ekibi Olympiakos arasında oynanacak olan maç, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Stark Arena’da oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Borys Ryzhyk, Olegler Latisevler, Gytis Vılıus hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki maç, Bein Sports Haber kanalından şifresiz, Bein Sports 3 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde Real Madrid - Barcelona maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz maçı kaybederse 3. maçına çıkacak.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.