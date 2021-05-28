Çin aşısı olanlar hacca gidebilir mi 2021? Çin aşısı olanlar hacca gidemeyecek mi 2021?Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz cevapladı: Maskeleri çıkaracağımız tarih belli oldu! Kurtuluş yakındır!Ece Hakim müjdeli haberi duyurdu: Harvard'dan mezun oldu!Euroleagu final four: Barcelona- AX Armani Exchange Milan maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi ,şifresiz mi?Büyük gün geldi: Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor!Taner Ölmez, Mucize Doktor'a böyle veda etti: Artık kanatlanıp uçma vakti geldiN11 halka arz tarihi | N11 halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek, talep toplama ne zaman?SON DAKİKA! Yasin Börü davasında flaş gelişme: Savcı mütalaasını sundu! 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi!Filistinli ailelerin yürek yakan dramı! İsrail terörünün parçaladığı hayatlar28 Mayıs Bim kataloğu | Bim 28 Mayıs Cuma 2021 kataloğu tüm ürünler ve fiyatları
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BASKETBOL
  4. Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleagu Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague play- off çeyrek finalinde Real Madrid'i 3-2'lik seri sonucunda yenerek bu yıl  Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final Four'a katılmaya hak kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, ilk maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler de araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? İşte merak ettikleriniz... 

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanacak olan mücadele 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. Zorlu mücadele Lanxess Arena'da Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi Sasa Pulk,  Juan Carlos Garcia, ve Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek. 

Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI  ŞİFRELİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Temsilcimiz Anadolu Efes, bu mücadeleyi kazanırsa finalde AX Armani Exchange Milan- Barcelona maçının galibiyle kupa mücadelesi verecek. Temsilcimiz mücadeleyi kaybeder ise üçüncülük maçına çıkacak. 

Günün diğer müsabakasında Barcelona ile AX Armani Exchange Milan maçı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT