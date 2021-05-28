Euroleague Final Four: Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi?

Turkish Airlines Euroleague play- off çeyrek finalinde Real Madrid'i 3-2'lik seri sonucunda yenerek bu yıl Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliği yaptığı Final Four'a katılmaya hak kazanan temsilcimiz Anadolu Efes, ilk maçta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen basketbolseverler de araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli, şifresiz mi? İşte merak ettikleriniz...

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanacak olan mücadele 28 Mayıs Cuma günü oynanacak. Zorlu mücadele Lanxess Arena'da Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.

Mücadeleyi Sasa Pulk, Juan Carlos Garcia, ve Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA MAÇI ŞİFRELİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçı Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Temsilcimiz Anadolu Efes, bu mücadeleyi kazanırsa finalde AX Armani Exchange Milan- Barcelona maçının galibiyle kupa mücadelesi verecek. Temsilcimiz mücadeleyi kaybeder ise üçüncülük maçına çıkacak.

Günün diğer müsabakasında Barcelona ile AX Armani Exchange Milan maçı TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması