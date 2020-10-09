Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague, yeni sezona başladı. Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes takımlarının da mücadele ettiği Euroleague'de Türk basketbolseverlerinde ilgisi oldukça yüksek.

Mike James, Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Aleksey Sved, Cory Higgins, Kyle Hines, Sergio Llull, Shane Larkin, Jan Vesely gibi yıldızların sahne aldığı THY Euroleague'de maçların hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Peki, Euroleague maçları hangi kanalda 2020? Detaylar haberimizde...

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de yayın hakları Digitürk'te bulunan Euroleague'de her hafta 9 maçın 8'i beIN SPORTS kanallarından yayınlanıyor. Bu kanallar, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports MAX 1, beIN Sports MAX 2 ve beIN Sports Bein Connect olarak belirlendi.

Belirlenen Türk temsilcilerimizin her hafta 1 maçı beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko maçlarının şifresiz mi yoksa şifreli mi yayınlanacağı, hafta başı belli oluyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

2. hafta maçlarının oynandığı Euroleague'de puan durumu şu şekilde:

*Puan durumu ntvspor.net'ten alınmıştır.