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  3. EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonu olan Turkish Airliness EuroLeague'de mücadele edecek takımlar belirlendi. Rus ekiplerinin yer almadığı turnuvada Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko yer alacak.

EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

EuroLeague'in yeni sezonunda hangi takımların yer alacağını belirlenmesi için Euroleague yönetimi bugün toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla 2022- 2023 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek takımlar açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi nedeniyle Rus takımları  CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan'ın turnuvada yer almayacağı açıklandı.

EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

OBRADOVİC YENİDEN EUROLEAGUE'E DÖNECEK

Diğer yandan Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk Başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket'in de wildcard aldığı ifade edildi.

EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

İŞTE TURNUVADA YER ALACAK TAKIMLAR

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

  1. ALBA Berlin
  2. Anadolu Efes
  3.  AS Monaco
  4. Olimpia Milano
  5.  Baskonia
  6. Kızılyıldız
  7. Barcelona
  8.  Bayern Munih
  9. Fenerbahçe Beko
  10.  LDLC Asvel Villeurbanne
  11. Maccabi Tel Aviv
  12.  Olympiacos
  13. Panathinaikos
  14. Partizan
  15. Real Madrid
  16.  Valencia Basket
  17. Virtus Bologna
  18.  Zalgiris Kaunas 

EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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