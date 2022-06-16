EuroLeague mücadele edecek takımlar belli oldu! Rus takımlarına büyük şok!

EuroLeague'in yeni sezonunda hangi takımların yer alacağını belirlenmesi için Euroleague yönetimi bugün toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamayla 2022- 2023 sezonunda Euroleague'de mücadele edecek takımlar açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı girişimi nedeniyle Rus takımları CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan'ın turnuvada yer almayacağı açıklandı.

OBRADOVİC YENİDEN EUROLEAGUE'E DÖNECEK

Diğer yandan Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk Başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket'in de wildcard aldığı ifade edildi.

İŞTE TURNUVADA YER ALACAK TAKIMLAR

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle: