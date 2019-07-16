Euroleague'de yılın koçu Dimitris Itoudis

THY Euroleague'de yılın koçu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis seçildi.

Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör Dimitris Itoudis oldu. Oylamada geçtiğimiz sezonun finalisti Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman 2'nci olurken, Zalgiris Kaunas'ın Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius 3'üncü sırada yer aldı.

Yılın koçu ödülünü 2'nci kez kazanan Itoudis'in CSKA Moskova'nın başında 2 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.

DHA