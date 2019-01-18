Euroleague’deki Türk derbisi Anadolu Efes’in

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 13. galibiyetine imza atarken, yeşil-siyahlı ekip ise 17. yenilgisini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Igor Dragojevic xx

Anadolu Efes: Micic xx 11, Larkin x 3, Metecan Birsen xx 7, Moerman xx 15, Dunston x 2, Beaubois xx 10, Doğuş Balbay xx 5, Motum xx 7, Sertaç Şanlı x 4, Pleiss x 6, Simon x 9, Anderson x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka Tekfen: Muhammed Baygül x 3, Douglas xx 17, Peiners x 5, Evans xx 14, Eric x 8, Kartal Özmızrak x 2, Berk Demir x 2, Kidd x 6, Doğuş Özdemiroğlu x 3, Oğuz Savaş x 5, Diebler x 3, Emircan Koşut x

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 45-25 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 66-45 (Anadolu Efes lehine)

Kaynak: İHA