Euronews Türkiye'den tepki çeken Atatürk haberi! Tepkiler üzerine açıklamayla özür dilediler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümü kapsamında Fransa merkezli haber kanalı Euronews'in Türkiye hesabından yapılan haber paylaşımında kullanılan ifadeler tepki çekti. Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde skandal bir başlık kullandı.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Paylaşımda," Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi?" ifadelerine yer verildi.

AÇIKLAMA YAPILDI, ÖZÜR DİLENDİ

Söz konusu paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken Euronews Türkçe'nin sosyal medya hesabından özür yazısı paylaşıldı.

Paylaşılan özür yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83.yıl dönümünde sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır. Söz konusu haberin Atatürk'e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Özür dileriz "

Ayrıca söz konusu haberin kaldırıldığı görüldü.

İŞTE GELEN TEPKİLER

- Euronews’in yaptığı alçaklıktır. Türkiye’nin göçlerle işgal edilmesini alkışlayan bir kurumdan daha fazlası beklenemez. Ancak bunu finanse edildikleri ülkede yapamazlar, yaptırmazlar.

-Sirozun sadece alkole bağlı olmadığını bilecek kapasiteniz var da, ahlak yok. Atatürk'e düşmanlık yapmakla ne kazandığınızı sanıyorsunuz.

-İnceleme sonucunu merakla bekliyor olacağız. Bunu bir özürle geçiştiremezsiniz!

-İçinizdeki Atatürk alerjisini tutamayıp kusarak ne olduğunuzu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ne olduğunuzu anlatmak için 40 tweet atsak, şu iki satırlık hatanız kadar ikna edici olmazdı.

- Bu konu özürle geçiştirilmez. Çıkacaksınız, o haberi yapanla ilgili ne karar aldığınızı açıklayacaksınız.

- O haberi yapıp tweeti atan kişiler işten çıkarılmalı. Gidip Atatürk’ün ülkesi olmayan bir yerde iş bulabilirler. Afganistan, İran öneririm.

- Bak bak bak laflara bak "saygısızlık anlamına gelebilecek şekilde" "maksadı aşan" dalgamı geçiyorsunuz bizlerle. Düpedüz bu vatanın kurtarıcısı ve kurucusuna hakaret edeceksiniz birde bize martaval okuyacaksınız yok öyle .İnceleyecek ne var her şey ortada.

- bunun özrü olmaz! bilinçli yaptınız tepkiler sonrası sildiniz

-Geçen sene de aynı maksadı aşan haberi yaptınız.. ya tutarsa diyorsunuz sürekli ama olmayınca da böyle özürler samimiyetsiz.

- Haberin ekran resmini aldım. Dilerim bir daha bu ülkenin kurucusuna aynı hatayı yapmazsınız.

- Dünyanın ulu önderimiz Atatürk'e selam durduğu GÜN, böyle alçakça haber yapmanızın affı da özrü de yoktur!

- Dünyanın ulu önderimiz Atatürk'e selam durduğu GÜN, böyle alçakça haber yapmanızın affı da özrü de yoktur!

- Euronews Türkiye: Bu başlıkta bir haber yapmanın geri zekalılık olduğunu göremeyen çalışanlarınızla yollarınızı ayırmanız lazım. Bu tipler gelecekte de size zarar verir.

- İğrençsiniz Euronews..Böyle onaysız verilmez bu tip haberler. Özür dilemek ile bu geçiştirilmemeli. Euronews Türkçe yönetimi istifa etmeli. O zaman samimi olduğunuz inandırıcı olur.

-Kaç kişi izliyor sizi bu ülkede? Kimi hedef aldınız? Mustafa Kemal Atatürk gerçeğinin hangi temele dayandığını, aradan 83 yıl geçmiş olmasına karşın hala bir milletin ruhunda nasıl canlı olduğunu herkes anladı, size de rahatlıkla anlatırız.

- Pek maksadı aşan değil de. Gayet maksatlı olduğu belli. Algı yönetimi yapmaya çalışmışsınız ,elinize yüzünüze bulaşmış . Bu millet bunları yemez . Büyük Atatürk hepinize diz çöktürdü .