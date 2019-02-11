Euronext Oslo Bors teklifini hisse başına 18.28 dolara yükseltti

Avrupa merkezli hisse senedi piyasası Euronext, Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors'u satın almak için yaptığı teklifi, hisse başına 16.78 dolardan (145 Norveç kronu) 18.28 dolara (158 Norveç kronu) yükseltti.

Euronext'ten yapılan açıklamada, söz konusu teklifin arttırılmasının şirketin söz konusu satın alım konusunda "oldukça ciddi" olduğunun bir göstergesi olduğu belirtilirken, teklifi Oslo Bors hisse sahiplerinin çoğunluğunun onayladığı ve teklifin kabul süresine dört hafta eklenerek 11 Mart'a uzatıldığı açıklandı.

Euronext CEO'su Stephane Boujnah, konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Euronext işbirliğinin, Oslo Bors VPS'e diğer tekliflere göre daha üstün faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Oslo Bors VPS, Euronext'in merkezsizleşmiş modeli içinde kendi kimliğini ve bütünlüğünü koruyarak, grubun gelecek stratejisi üzerinde önemli bir rol oynayacak. Oslo'nun finans merkezi rolü de kuvvetlendirilecek."

Oslo Bors yönetim kurulu, Ocak ayında Euronext'in ilk teklifini reddetmiş ve Nasdaq Inc'nin hisse başına 17.52 dolar (152 Norveç kronu) teklifini değerlendirdiğini duyurumuştu.

DHA