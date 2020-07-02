Europol'den organize suç örgütlerine operasyon

LAHEY (AA) - Avrupa Polis Teşkilatınca (Europol) Avrupa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 100'den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Hollanda ve Fransız güvenlik güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "EncroChat" isimli şifreli mesajlaşma sistemine sızılarak uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile cinayet ve benzeri suçlara karışan şebekelerin çökertildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 100'den fazla şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

AB Yargısal İşbirliği Kurumunun da (Eurojust) destek verdiği 300'den fazla operasyon çerçevesinde mali değeri 20 milyon avroyu bulan silah ve araç ile uyuşturucuya el konuldu.

Yaklaşık değeri 1000 avro olan Encro telefonlarda kullanılan "EncroChat" programının, yüksek ölçüde şifrelenmiş iletişim platformu sunduğu iddia ediliyor.

Yıllık üyeliği 3 bin avro olan programda, kullanıcıların GSM, konum, kimlik ve konuşma içeriklerine ilişkin bilgilerin gizli tutulduğu ileri sürülüyor.





Kaynak: AA