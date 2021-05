Türkiye'nin en son 2012 yılında, Can Bonomo'nun 'Love me back' şarkısı ile katılım sağlayarak 112 puan ile 7. olduğu Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2021 final bölümü gerçekleşti. Peki Eurovision 2021 kim kazandı, sonuçları, birinci hangi ülke? Eurovision 2021 İtalya şarkısı ve tün detaylar...

EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI?

Katılımcı ülkelerin her birinin, televizyon ve radyo aracılığıyla kamuoyuna gösterilecek canlı yayında seslendirilmek üzere bir şarkı seçtiği ve yarışmadaki en popüler şarkıyı belirlemek üzere kendisi dışında kalan ülkelerin şarkılarını puanladığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2021 yılı kazananı belli oldu.

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

EUROVİSİON 2021 SONUÇLARI, BİRİNCİ HANGİ ÜLKE?

1. İtalya 524

2. Fransa 499

3. İsviçre 432

4. İzlanda 378

5. Ukrayna 364

6. Finlandiya 301

7. Malta 255

8. Litvanya 220

9. Rusya 204

10. Yunanistan 170

11. Bulgaristan 170

12. Portekiz 153

13. Moldova 115

14. İsveç 109

15. Sırbistan 102

16. Güney Kıbrıs 94

17. İsrail 93

18. Norveç 75

19. Belçika 74

20. Azerbaycan 65

21. Arnavutluk 57

22. San Marino 50

23. Hollanda 11

24. İspanya 6

25. Almanya 3

26. Britanya 0

EUROVİSİON 2021 İTALYA ŞARKISI

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

ZİTTİ E BUONİ ÇEVİRİ | TÜRKÇE SÖZLERİ

Çeneni Kapa

Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar

Çok kirli ve çamurlusun

Sigaradan dolayı parmakların sararmış

Sigarayla yürürken

Üzgünüm ama çok eminim

Şansımı deneyebilirim

Yol yokuş yukarı olsa bile

Bu yüzden çaba veriyorum



İyi akşamlar, bayanlar ve baylar

Aktörler sahnede

Tahtaya vursan iyi olur

Çeneni kapasan iyi olur

Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi

Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim

Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum

Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum

Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...



Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Hayır



Sayfalar üstüne sayfalar yazdım

Acı ve gözyaşı gördüm

Arabadaki bu adamlar

Akıntılara karşı tırmanamıyor

Mezar taşlarına yazılmış

"Evimde tanrı yok"

Ama eğer zamanın değerini anlarsan

Unutulmaktan kurtulacaksın

Ve hiçbir rüzgar durduramaz

Doğal gücü

Doğru bir bakış açısından

Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin

Arkanda balmumu kanatlarla

O yüksekliği arayacağım

Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene

Dene ve kafamı kes

Çünkü...



Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz



İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum

İnsanlar konuşurlar, maalesef ki

Onlar konuşurlar ve ne sikim hakkında konuştuklarını bilmezler

Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür

Çünkü burada nefes alamıyorum



Ama aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim

Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz

Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz



Biz onlardan farklıyız

ZİTTİ E BUONİ SÖZLERİ

Zitti e buoni

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando



E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana, tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci, ‘sti portoni

Sguardo in alto, tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma



Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

No



Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale, poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

"In casa mia non c’è Dio"

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi, ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché



Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro



Parla la gente, purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

E parla la gente, purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente, purtroppo

Parla, non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria



Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro