Eurovision 2021 kim kazandı, sonuçları, birinci hangi ülke? Eurovision 2021 İtalya şarkısı
Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda 1956 yılından bu yana gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2021 sonuçları belli oldu. Peki Eurovision 2021 kim kazandı, sonuçları, birinci hangi ülke? Eurovision 2021 İtalya şarkısı...
Türkiye'nin en son 2012 yılında, Can Bonomo'nun 'Love me back' şarkısı ile katılım sağlayarak 112 puan ile 7. olduğu Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2021 final bölümü gerçekleşti. Peki Eurovision 2021 kim kazandı, sonuçları, birinci hangi ülke? Eurovision 2021 İtalya şarkısı ve tün detaylar...
EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI?
Katılımcı ülkelerin her birinin, televizyon ve radyo aracılığıyla kamuoyuna gösterilecek canlı yayında seslendirilmek üzere bir şarkı seçtiği ve yarışmadaki en popüler şarkıyı belirlemek üzere kendisi dışında kalan ülkelerin şarkılarını puanladığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2021 yılı kazananı belli oldu.
Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.
Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.
Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.
Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.
EUROVİSİON 2021 SONUÇLARI, BİRİNCİ HANGİ ÜLKE?
1. İtalya 524
2. Fransa 499
3. İsviçre 432
4. İzlanda 378
5. Ukrayna 364
6. Finlandiya 301
7. Malta 255
8. Litvanya 220
9. Rusya 204
10. Yunanistan 170
11. Bulgaristan 170
12. Portekiz 153
13. Moldova 115
14. İsveç 109
15. Sırbistan 102
16. Güney Kıbrıs 94
17. İsrail 93
18. Norveç 75
19. Belçika 74
20. Azerbaycan 65
21. Arnavutluk 57
22. San Marino 50
23. Hollanda 11
24. İspanya 6
25. Almanya 3
26. Britanya 0
EUROVİSİON 2021 İTALYA ŞARKISI
Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.
MANESKİN - ZİTTİ E BUONİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN (EUROVİSİON 2021 BİRİNCİ OLAN ŞARKI | İTALYA, YOUTUBE)
ZİTTİ E BUONİ ÇEVİRİ | TÜRKÇE SÖZLERİ
Çeneni Kapa
Onlar benim ne hakkında konuştuğumu bilmiyorlar
Çok kirli ve çamurlusun
Sigaradan dolayı parmakların sararmış
Sigarayla yürürken
Üzgünüm ama çok eminim
Şansımı deneyebilirim
Yol yokuş yukarı olsa bile
Bu yüzden çaba veriyorum
İyi akşamlar, bayanlar ve baylar
Aktörler sahnede
Tahtaya vursan iyi olur
Çeneni kapasan iyi olur
Buradaki insanlar tuhaf, fırsatçı gibi
Çok fazla geceyi kilitli olarak geçirdim
Şimdi kapıları tekmeleyerek dolaşıyorum
Dağcılar gibi yukarıya bakıyorum
Çok üzgünüm anne, sürekli dışardayım, ama...
Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Hayır
Sayfalar üstüne sayfalar yazdım
Acı ve gözyaşı gördüm
Arabadaki bu adamlar
Akıntılara karşı tırmanamıyor
Mezar taşlarına yazılmış
"Evimde tanrı yok"
Ama eğer zamanın değerini anlarsan
Unutulmaktan kurtulacaksın
Ve hiçbir rüzgar durduramaz
Doğal gücü
Doğru bir bakış açısından
Rüzgarın getirdiği coşkuyu hissedebilirsin
Arkanda balmumu kanatlarla
O yüksekliği arayacağım
Beni durdurmak istiyorsan, tekrar dene
Dene ve kafamı kes
Çünkü...
Aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
İnsanlar konuşurlar, maalesef ki
Onlar konuşurlar ve ne sikim hakkında konuştuklarını bilmezler
Beni ayakta kalabileceğim bir yere götür
Çünkü burada nefes alamıyorum
Ama aklımı kaybettim ama onlar gibi değilim
Ve sen de aklını kaybettin ama onlar gibi değilsin
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz aklımızı kaybettik ama onlar gibi değiliz
Biz onlardan farklıyız
ZİTTİ E BUONİ SÖZLERİ
Zitti e buoni
Loro non sanno di che parlo
Vestiti sporchi, fra’, di fango
Giallo di siga’ fra le dita
Io con la siga’ camminando
Scusami, ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando
E buonasera signore e signori
Fuori gli attori
Vi conviene toccarvi i coglioni
Vi conviene stare zitti e buoni
Qui la gente è strana, tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo’ li prendo a calci, ‘sti portoni
Sguardo in alto, tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
No
Io ho scritto pagine e pagine
Ho visto sale, poi lacrime
Questi uomini in macchina
Non scalare le rapide
Scritto sopra una lapide
"In casa mia non c’è Dio"
Ma se trovi il senso del tempo
Risalirai dal tuo oblio
E non c’è vento che fermi
La naturale potenza
Dal punto giusto di vista
Del vento senti l’ebrezza
Con ali in cera alla schiena
Ricercherò quell’altezza
Se vuoi fermarmi, ritenta
Prova a tagliarmi la testa
Perché
Sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Parla la gente, purtroppo
Parla, non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l’aria
E parla la gente, purtroppo
Parla, non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l’aria
Parla la gente, purtroppo
Parla, non sa di che cazzo parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l’aria
Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Siamo fuori di testa, ma diversi da loro
Noi siamo diversi da loro