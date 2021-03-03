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Eurovision bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Hollanda'da 18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde canlı olarak gerçekleştirilecek. 41 ülkenin katılımıyla yapılacak ses ve performans yarışmasında sanatçılardan olası aksaklıklara karşı bir sahne performansı kaydetmeleri de istendi. Sanatçıların sahneye çıkamamaları durumunda bu kayıtlar kullanılacak.

Eurovision bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

2021  Eurovision Şarkı Yarışması sıkı pandemi tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Her yıl kazanan ülkenin ev sahipliği yaptığı yarışma bu kez 2019 yılının şampiyonu Hollanda'da olacak. 

SEYİRCİ OLACAK MI?

Yarışmanın idari sorumlusu Martin Osterdahl, BBC'ye yaptığı açıklamada seyircinin katılımı olacak mı sorusuna "Belli bir oranda seyircinin katılımının sağlanmasını umuyoruz. İnsanların izlemesi yayında müthiş bir farklılık yaratıyor.'' dedi.

Bir süre önce katılımcı sanatçılardan, salgındaki olası aksaklıklar yüzünden bir sahne performansı kaydetmeleri de istenmişti. Etkinliğin Yürütücü Yapımcısı Sietse Bakker, sanatçıların sahneye çıkamamaları durumunda bu kayıtların kullanılacağını söyledi.

Eurovision bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

2019'da İsrail'de düzenlenen yarışmayı Hollanda adına Duncan Laurence kazandı.

TÜRKİYE EN SON 2012'DE KATILMIŞTI

2019 yılında yarışmayı Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence kazanmıştı.

2003'de Sertab Erener'in "Everyway That I Can" isimli şarkısıyla kazandığı yarışmaya Türkiye, 2011'de Yüksek Sadakat grubuyla katılmıştı. Grup yarı final aşamasını geçememişti. Son olarak 2012'de ise Can Bonomo, "Love Me Back" isimli şarkısıyla yedinci olmuştu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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