Eurovision bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

2021 Eurovision Şarkı Yarışması sıkı pandemi tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Her yıl kazanan ülkenin ev sahipliği yaptığı yarışma bu kez 2019 yılının şampiyonu Hollanda'da olacak.

SEYİRCİ OLACAK MI?

Yarışmanın idari sorumlusu Martin Osterdahl, BBC'ye yaptığı açıklamada seyircinin katılımı olacak mı sorusuna "Belli bir oranda seyircinin katılımının sağlanmasını umuyoruz. İnsanların izlemesi yayında müthiş bir farklılık yaratıyor.'' dedi.

Bir süre önce katılımcı sanatçılardan, salgındaki olası aksaklıklar yüzünden bir sahne performansı kaydetmeleri de istenmişti. Etkinliğin Yürütücü Yapımcısı Sietse Bakker, sanatçıların sahneye çıkamamaları durumunda bu kayıtların kullanılacağını söyledi.

2019'da İsrail'de düzenlenen yarışmayı Hollanda adına Duncan Laurence kazandı.

TÜRKİYE EN SON 2012'DE KATILMIŞTI

2003'de Sertab Erener'in "Everyway That I Can" isimli şarkısıyla kazandığı yarışmaya Türkiye, 2011'de Yüksek Sadakat grubuyla katılmıştı. Grup yarı final aşamasını geçememişti. Son olarak 2012'de ise Can Bonomo, "Love Me Back" isimli şarkısıyla yedinci olmuştu.