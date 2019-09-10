EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavına girmek isteyenler internette sına giriş belgesini araştırmaya başladı. Peki EUS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır 2019? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman? Hangi tarihte? Saat kaçta? Tüm merak edilenler haberimizde...

EUS SINAV GİRİŞ BElGELERİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

EUS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

EUS SINAVI NE ZAMAN 2019?

EUS sınavı 21 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara cevaplamaları için 100 soru yer sorulacak.

Sınav konuları ve konuların sınav sorularındaki yaklaşık oranı Tablo 1'de verilmiştir. Soruların hazırlanmasında, "Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı"ndan (https://euk.saglik.gov.tr/TR,25472/eczcep-2015.html) yararlanılabilecektir.

EUS SINAVI SAAT KAÇTA? NE KADAR SÜRÜYOR?

2019 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019 EUS) başvuruları 30 Temmuz - 7 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olarak belirlendi. 2019 EUS 21 Eylül 2019 tarihinde Saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek olup

EUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EUS sonuçlarI 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

EUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2019 EUS'a başvuru yapabilmek için eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak,

Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak,

meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak gerekmektedir.

EUS SINAV KONULARI NELERDİR?

EUS sınav konuları ve test genelindeki yaklaşık dağılım yüzdeleri şöyle;

Analitik Kimya % 10

Fizyoloji-Patoloji % 6

Biyokimya % 6

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji % 4

Tıbbi Biyoloji.% 3

Halk Sağlığı % 1

Eczacılık Mevzuatı/Etik % 3

Farmakoloji % 8

Klinik Eczacılık % 8

Farmasötik Kimya % 15

Farmakognozi/Farmasötik Botanik % 15

Farmasötik Teknoloji % 15

Farmasötik Toksikoloji % 6

EUS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

EUS sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Adaylara eczacılık derslerindeki soru çözümleri için 135 dakika hak tanınmaktadır. EUS sınavı nedir sorusu ile aranan cevaplardan bir tanesi de sınavın başlı başına uzmanlık eğitimi için yeterli olup olmayacağıdır. Eczacılıkta uzmanlık sınavında başarılı olabilmek için adayların aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarında da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. Adaylar sınav başvurularını belirtilen sınav başvuru tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilmektedirler.

EUS'A KİMLER BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar EUS’a başvurabilirler:

- Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

- Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

- Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

- Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

EUS NEDİR?

EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta uzmanlık sınavına girmektedirler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.

EUS PUAN HESAPLAMA

Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak EUS puanı belirlenecektir.

EUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

Adaylar; 2019-EUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM internet adresinden öğreneceklerdir.

EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45’den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.