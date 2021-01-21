EUS tercihleri nasıl yapılır? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı EUS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), sağlık sektöründe istihdam sağlamak isteyen adayların katılım sağladığı EUS Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tercih kılavuzu yayımlandı. İşte EUS tercih kılavuzu, tercihlerin sona ereceği tarih, tercihlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi ve uzmanlık eğitimi yapılacak programlar ile kontenjanlar...

2020-EUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi 26 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EUS tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılıyor.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Tercih işlemleri ÖSYM'nin yayımladığı EUS tercih kılavuzuna göre yapılacak. Kılavuza ulaşmak için aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayınız.

BAŞVURU KILAVUZU VE TERCİH KILAVUZU İLE TABLOLAR

EUS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Yerleştirme işleminde, 2020-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' denildi.

UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI