Ev alırken dikkat edin! Konut hesabında önemli değişikliğe gidiliyor
Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinmesine destek olmak amacıyla açılacak konut hesapları ve bu hesaplara yapılacak devlet yardımını düzenleyen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te ön
Konut Hesabı, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden yürütülen bir proje iken artık bu sistemin işleyişi, denetimi ve uygulamasında aktif rol oynayacak ve bütçeyi yönetecek bakanlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlendi.Yine aynı yönetmelikte değiştirilen bir madde ile bankalarda özel cari hesap şeklinde de konut hesabı açılabilmesine imkan tanındı.
25 Ekim 2019 Cuma 10:15
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