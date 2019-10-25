Ev alırken dikkat edin! Konut hesabında önemli değişikliğe gidiliyor

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut edinmesine destek olmak amacıyla açılacak konut hesapları ve bu hesaplara yapılacak devlet yardımını düzenleyen Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik'te ön