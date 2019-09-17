Ev almak isteyenlere 66 bin 952 lira karşılıksız para! İşte şartlar...

Ev almak her vatandaşın en büyük hayali. Özellikle bankaların kredi faizlerini düşürmelerinin ardından ev almak isteyenlerin sayısı arttı. Özellikle evlenecek olan nişanlı çiftlere devlet desteği daha da artıyor.

2019 yılı içinde konut desteğinde katkı 24 bin 476 liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu. Nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 66 bin 952 lira karşılıksız paraya kavuşacak.

DEVLETTEN MADDİ DESTEK

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. 2019 için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı şöyle:

-36-47 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 15, azami katkı 20 bin 184 lira

-48-59 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 18 azami katkı 21 bin 737 lira

-60 ay ve üzeri para biriktirenler için katkı oranı yüzde 25 azami katkı 24 bin 476 lira.

AYLIK ASGARİ 388 LİRA

Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor. Yalnızca TL cinsinden konut hesabı açılırken 18 yaşından küçükler için ise sadece veli ve vasisi adına hesap açılabilmektedir. Hesaba aylık ödeme asgari 388 lira civarında.

DÜZENLİ ÖDEME ŞART

Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödeme yapılıyor.

Yani hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 9 bin lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. 2019 için verilen destek tavanları:

-36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 6.500 TL’yi geçemez.

-48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır; ödenecek tutar 7.500 TL’yi geçemez.

-60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır; ödenecek tutar 9.000 TL’yi geçemez.