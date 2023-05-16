Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi

Ziraat Bankası'nın uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi kampanyası ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi isteyene destek oluyor.

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Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi

Yüksek emlak fiyatları nedeniyle birçok kişi ev sahibi olma konusunda umudunu kaybetmiş olsa da bu kampanya ile umutlar yeniden yeşeriyor. Ziraat Bankası'nın uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi kampanyası ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi isteyene destek oluyor.

Banka düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak vatandaşların hayallerindeki evi satın almalarını kolaylaştırıyor. Ev fiyatlarındaki artışlara rağmen Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyası sayesinde finans desteği ile ev sahibi olma ihtimalleri artıyor. Bu kampanya ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi amaçlayanlara büyük bir destek sağlıyor.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi ev sahibi olma imkanını daha rahat ve uygun hale getirmeyi hedefliyor. Kredi kullanıcıları tutara göre özelleştirilebilen geri ödeme planlarıyla aylık taksitlerini belirleyebiliyor. Esnek vade seçenekleri sayesinde 120 aya kadar uzayan bir geri ödeme süresi sunuluyor. Banka 5 milyon TL'ye kadar olan kredileri düşük faiz oranlarıyla sunuyor.

Kredi tahsisi ekspertiz raporunda belirtilen gayrimenkul fiyatına göre belirleniyor. Azami kredi limitleri ve oranları BDDK tarafından belirlenirken krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek edilerek kredi kullanımı sağlanıyor. Gerektiğinde ilave teminat talep edilebiliyor. Ziraat Bankası ev almak isteyenler için güvenilir ve konut kredisi imkânı sunuyor.

Konut Kredisi Başvuru Şartları

Ziraat Bankası konut kredisine başvuru yapanlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bankanın standart yaş sınırlarına uygun olmak, kredi taksitlerini düzenli olarak ödeyebilecek belgelenebilir bir gelire sahip olmak, kredi notunun uygun olması, başvurulan konutun tapusu ve satış sözleşmesi gibi gerekli belgeleri sunma şartları aramaktadır. Banka tarafından farklı belgeler de istenebilmektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Ziraat Bankası düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisine başvuru yapmak için banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Satın alacağınız konutun tapusu ve kimlik belgeniz ile birlikte başvuru işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Şubeye gitmeden bankanın resmî internet sitesi üzerinden veya mobil bankacılık ile de kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirisiniz. Düşük faizli konut kredisi başvuru hakkında detaylı bilgiye bankanın resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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