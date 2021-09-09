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  3. Ev değil içki imalathanesi: 260 şişe sahte içki ele geçirildi

Ev değil içki imalathanesi: 260 şişe sahte içki ele geçirildi

Beyoğlu’nda sahte içki imal edilen bir eve baskın düzenlendi. Baskında satışa hazır 260 şişe sahte içki, 105 litre etil alkol ele geçirildi. Pakistan kökenli iki şahıs emniyete götürüldü.

Ev değil içki imalathanesi: 260 şişe sahte içki ele geçirildi

Yenişehir Mahallesi Koçyiğit Sokakta bulunan eve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri gece saat 01.30 sıralarında baskın düzenledi. Evde gerçekleşen aramada ünlü içki markalarının etiketlerinin basılı olduğu 260 şişe sahte içki ve 105 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde bulunan F.H ve M.S isimli Pakistan göçmeni iki kişi gözaltına alındı. Yakalan iki kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, sahte içkiler imha merkezine nakledildi.

Ev değil içki imalathanesi: 260 şişe sahte içki ele geçirildi

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