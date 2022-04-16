Ev Eksenli Çalışan Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ev Eksenli Çalışan maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ev Eksenli Çalışan iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ev Eksenli Çalışan iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Ev Eksenli Çalışan görev tanımı nedir, Ev Eksenli Çalışan ne iş yapar, Ev Eksenli Çalışan olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev Eksenli Çalışan mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Ev Eksenli Çalışan Tanımı;
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Ev Eksenli Çalışan Maaşı Ne Kadar? 2022 Ev Eksenli Çalışan Maaşları
Ev Eksenli Çalışan maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ev Eksenli Çalışan maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev Eksenli Çalışan iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5221.22
Meslek Adı :
Ev Eksenli Çalışan
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar Olmayan
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Ev Eksenli Çalışan; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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