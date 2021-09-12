Ev halini paylaşan Yıldız Tilbe dikkatleri üzerine çekti! Takipçileri gözlerine inanamadı!

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. Çılgın dansları, ilginç giyim tarzıyla dikkat çeken Tilbe, yaptığı yorumlarla da oldukça eleştiri alıyor. Son zamanlarda aşı karşıtı görüşlerini Twitter hesabından duyuran Yıldız Tilbe bu kez ev halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Göbeğini açıkta bırakan siyah büstiyeri ile poz veren Tilbe'nin ev haline beğeni yağdı. Çoğu takipçi şarkıcının karın kaslarını anında fark ederken birkaç kullanıcı ise "Ev tarzı sahne tarzından daha iyi" yorumunu yaptı.

AŞI KARŞITI YORUMLARI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."